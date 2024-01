Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr, hielt sich eine 74-jährige Frau in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße Am Bahnhof auf. Hier entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, den 1. Januar 2024, gegen 22.30 Uhr und Dienstag, den 2. Januar 2024, um 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen Opel Astra. Der PKW stand zur Tatzeit auf einer Hofeinfahrt in der Rosenstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 3. Januar 2024, zwischen 08.40 Uhr und 17.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der St.-Marien-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem Fahrzeug einen dort geparkten Mercedes GLE und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

