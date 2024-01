Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldung aus dem Bereich Damme

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 03. Januar 2024, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten PKW, Nissan Juke, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Im Hofe in Damme und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation in Damme unter der Telefonnummer 05491-999360 entgegengenommen.

