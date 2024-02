Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Folgenschwerer Unfall am Bahnübergang "Am Badesteig"

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (29.02.2024) ist es in Bad Bramstedt am AKN Übergang "Am Badesteig" zu einem folgenschweren Bahnunfall gekommen, in dessen Folge ein Fußgänger an der Unfallstelle verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte um 13:30 Uhr ein 72-jähriger Bad Bramstedter einen Bahnübergang für Fußgänger mit Umlaufsperren und übersah hierbei vermutlich eine aus Richtung Kaltenkirchen einfahrende Bahn.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen dem in Richtung Badeanstalt, Fahrrad schiebenden Rentner und der Bahn, bei der der Bad Bramstedter schwer verletzt wurde und noch vor Ort der Schwere seiner Verletzungen erlag. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke in beide Richtungen gesperrt, es kam zu Verspätungen im Betriebsablauf. Mittlerweile wurde die Strecke wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell