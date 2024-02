POL-DEL: Polizeiinspektion Diepholz: ERGÄNZUNG zu Schusswaffeneinsatz der Polizei in Twistringen +++ Gesundheitszustand des verletzten Mannes unverändert

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 21. Februar 2024, gegen 22:30 Uhr, der Fahrer eines Pkws schwer verletzt worden. Der 40-jährige Delmenhorster befuhr dabei mit einem Mercedes die Nordwollestraße in Richtung Nordenhamer Straße. Nach Angaben von Zeugen war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und passierte den Kreuzungsbereich zur Nordenhamer Straße bei Rotlicht ...

mehr