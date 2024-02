POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - In Huntlosen ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. In einem weiteren Fall ist ein Tatverdächtiger von Zeugen auf frischer Tat ertappt und durch die Polizei im Rahmen der Fahndung gestellt worden. In der Zeit von Montag, 19. Februar 2024, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 20. Februar 2024, 11:00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Hauses in ...

mehr