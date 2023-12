Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Imbisswagen im Visier von Kriminellen

Kripo sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

In der Nacht von Freitag (15.12.) auf Samstag (16.12.) hatten es unbekannte Täter auf einen Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße abgesehen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und in den Verkaufsraum zu gelangen. Nachdem sie es nicht schafften die Tür gewaltsam zu öffnen, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Kommissariat 42 bei der Polizeistation Pfungstadt hat die Ermittlungen in dem Fall wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell