LPI-SHL: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Bisher unbekannte Täter haben am Samstagmittag innerhalb kürzester Zeit in Vacha am Netto-Markt ein E-Bike entwendet. Das rot-schwarze Mountainbike der Marke "Conway" war auf einen Fahrradheckträger an einem Pkw befestigt. Der Wert des Fahrrades beträgt 5.000,- Euro. Wer Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden.

