LPI-SHL: Betrunken am Steuer

Hildburghausen (ots) - Am 16.09.2023 um 06:10 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Landstraße von Themar in Richtung Lengfeld. Auf gerader Strecke kam sie plötzlich von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und rutschte auf dem Fahrzeugdach in einen Straßengraben. Die junge Fahrerin wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Während der Unfallaufnmahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Verunfallte unter ...

