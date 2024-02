Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch und versuchter Einbruch in Huntlosen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In Huntlosen ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. In einem weiteren Fall ist ein Tatverdächtiger von Zeugen auf frischer Tat ertappt und durch die Polizei im Rahmen der Fahndung gestellt worden.

In der Zeit von Montag, 19. Februar 2024, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 20. Februar 2024, 11:00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Hauses in der Straße "Zur Bullerbäke" auf und gelangten so ins Gebäude. Ob die Suche nach Wertgegenständen erfolgreich war, kann noch nicht gesagt werden.

Am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 11:00 Uhr, versuchte eine männliche Person, sich Zutritt zu einem weiteren Einfamilienhaus in Huntlosen zu verschaffen. Er wurde bei seinem Vorhaben von Zeugen beobachtet, die die Polizei verständigten. Der beschriebene Mann wurde im Rahmen der Fahndung auf einem benachbarten Grundstück in der Straße "Fladderskamp" gestellt.

Es handelte sich um einen 32-jährigen Mann aus der Gemeinde Großenkneten, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet wurde. Ob er für weitere Taten verantwortlich gewesen sein könnte, ist Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell