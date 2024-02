Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 15:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Mann aus Berne mit einer Sattelzugmaschine die Heinrich-Dreyer-Straße in Richtung Langenberger Straße. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Berne einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt der 76-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee, die den Radweg in Richtung Bookholzberg befuhr. Nach der Kollision mit der Front der Sattelzugmaschine kam die Radfahrerin zu Fall und erlitt schwere Verletzungen.

Die 76-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell