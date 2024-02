POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradcodierung bei der Polizei in Nordenham +++ Neue Termine für das Jahr 2024

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben in der Zeit von Freitag, 16. Februar 2024, 17:00 Uhr, bis Montag, 19. Februar 2024, 06:30 Uhr, Firmenfahrzeuge in Ganderkesee aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In dem besagten Zeitraum betraten die Täter das Gelände einer Firma in ...

mehr