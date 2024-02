Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Werkzeug aus Firmenfahrzeugen in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in der Zeit von Freitag, 16. Februar 2024, 17:00 Uhr, bis Montag, 19. Februar 2024, 06:30 Uhr, Firmenfahrzeuge in Ganderkesee aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem besagten Zeitraum betraten die Täter das Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße, öffneten gewaltsam insgesamt vier dort abgestellte Transporter und nahmen aus dem Laderaum Werkzeug an sich.

Die Höhe des entstandenen Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ganderkesee gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

