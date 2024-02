POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kabeldiebstahl in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter haben in Elsfleth einen Pkw beschädigt und Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Montag, 19.02.2024, in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Mercedes in der Hudsonstraße eingeschlagen und darin befindliche Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf 500 Euro ...

