Bensheim (ots) - Nach einem Vorfall auf der Toilette eines Restaurants in der Hauptstraße am 3. September 2023 sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim nach Zeugen, die den Tatverdächtigen gesehen haben und ihn identifizieren können. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 20.50 Uhr an diesem Sonntagabend Aufnahmen einer 35-Jährigen gemacht haben, während diese sich auf der Damentoilette der Lokalität ...

mehr