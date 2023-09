Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kripo fahndet nach unbekanntem Mann

Bensheim (ots)

Nach einem Vorfall auf der Toilette eines Restaurants in der Hauptstraße am 3. September 2023 sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim nach Zeugen, die den Tatverdächtigen gesehen haben und ihn identifizieren können. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 20.50 Uhr an diesem Sonntagabend Aufnahmen einer 35-Jährigen gemacht haben, während diese sich auf der Damentoilette der Lokalität befand. Als er durch die Frau ertappt wurde, hielt er sie fest, berührte sie unsittlich und rannte anschließend davon. Ermittlungen des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kripo erbrachten bisher noch keine Hinweise auf die Identität des Flüchtigen.

Laut Zeugenaussagen ist der Täter circa 40 bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat blaue Augen sowie einen europäischen Phänotyp. Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte kurzgeschorene Haare, einen Bauchansatz und wird als stämmig beschrieben. Bekleidet war er mit einem Poloshirt mit einem markanten Aufdruck auf der linken Brust, zudem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

