POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 15:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Mann aus Berne mit einer Sattelzugmaschine die Heinrich-Dreyer-Straße in Richtung Langenberger Straße. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Berne einfahren. Dabei missachtete ...

