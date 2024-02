Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand eines Schweinestalls in Großenkneten-Haschenbrok +++ Technischer Defekt als Brandursache ausgemacht

Delmenhorst (ots)

Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen haben den Brandort in Haschenbrok am Dienstag, 20. Februar 2024, aufgesucht. Demnach wird die Entstehung des Feuers auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung lagen nicht vor.

Durch das Feuer entstanden Schäden in Höhe von etwa zwei Millionen Euro.

+++ Pressemitteilung von Montag, 19. Februar 2024 +++

Am Montag, 19. Februar 2024, 10:45 Uhr, ist über den Notruf der Feuerwehr der Brand eines Schweinestalls in der Straße Brandsweg in Großenkneten-Haschenbrok gemeldet worden.

Zur Brandbekämpfung wurden rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlhorn, Großenkneten, Huntlosen, Sage, Wardenburg und Littel alarmiert. Sie erhielten Unterstützung von einem Drehleiterwagen der Feuerwehr Oldenburg. Sie stellten vor Ort fest, dass ein Stallgebäude in Vollbrand stand. Das Feuer war gegen 11:45 Uhr unter Kontrolle, so dass ein Übergreifen auf ein zweites Stallgebäude verhindert werden konnte. Von den insgesamt 2.100 untergebrachten Ferkeln kamen ungefähr 200 Tiere in den Flammen zu Tode. Die übrigen Tiere wurden vor dem Feuer in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern zurzeit noch an.

Angaben zum entstandenen Schaden und einer möglichen Brandursache sind noch nicht möglich. Mit einer Rundfunkdurchsage wurden Anwohner und auch Verkehrsteilnehmer, die Autobahn 29 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Brandort, vor dem aus weiter Entfernung sichtbaren Rauch gewarnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell