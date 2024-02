Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 21. Februar 2024, gegen 22:30 Uhr, der Fahrer eines Pkws schwer verletzt worden.

Der 40-jährige Delmenhorster befuhr dabei mit einem Mercedes die Nordwollestraße in Richtung Nordenhamer Straße. Nach Angaben von Zeugen war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und passierte den Kreuzungsbereich zur Nordenhamer Straße bei Rotlicht zeigender Ampel. Im Einmündungsbereich zur verkehrsberuhigten Fichtenstraße kam der 40-Jährige mit dem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit der Mauer der dortigen Bahnunterführung. Der Pkw drehte sich und schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite. Hier prallte der Mercedes gegen einen Baum, der dadurch entwurzelt wurde. Anschließend drehte sich der Pkw erneut, durchbrach einen Holzzaun und kam an der Mauer eines Wohnhauses zum Stillstand.

Der 40-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zusammen mit den Schäden an der Mauer, dem entwurzelten Baum und einem beschädigten Verkehrszeichen wird von einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro ausgegangen. Die Hauswand, an der der Pkw zum Stehen kam, blieb unbeschädigt.

Gegen den 40-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die kontaktierte Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete zudem die Beschlagnahme seines Mobiltelefons an.

Wer weitere Angaben zum Unfallhergang oder der vorherigen Fahrweise des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell