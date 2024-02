Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Prisdorf - Komplettentwendung eines Pkw-BMW aus Carport - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (27.02.2024) und Mittwoch (28.02.2024) ist es zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr zum Diebstahl eines BMW X 5 xDrive 30d gekommen. Der schwarze Pkw mit Pinneberger Kennzeichen stand über Nacht in einem Carport in der Straße Röhmcken. Der derzeitige Wert des Fahrzeuges dürfte bei ca. 30.000,- Euro liegen. Das Sachgebiet 5, Komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die am Tattag bzw. auch an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

