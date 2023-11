Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter nach Diebstahl in Haste gefasst und in Haft

Haste (ots)

(He.) Am Wochenende hat eine männliche 34-jährige Person in Haste bei der dortigen Tankstelle und einem angrenzenden Supermarkt, Lebensmittel und alkoholische Getränke gestohlen. Die Ware die insgesamt entwendet wurde hatte einen Wert von ca. 30,- Euro. Bei dem Diebstahl hatte die Person ein Messer bei sich, durch das sich die schwere der Straftat erhöht, zudem hatte der Mann keine Ladungsfähige Anschrift und er war der Polizei durch ähnliche Straftaten bekannt. Der Tatverdächtige wurde am Samstag dem Gericht in Bückeburg vorgeführt, es wurde gegen die Person eine Hauptverhandlungshaft erlassen und der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell