Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaiediebstähle

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Einer 59jährigen Frau aus Porta Westfalica ist am vergangenen Freitag bei ihrem Besuch einer Gaststätte in der Bückeburger Fußgängerzone das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden.

Die Geschädigte war von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr im Lokal und hatte die Handtasche mit geschlossenem Reißverschluss über der Stuhlrückenlehne hängen. Zu Hause bemerkte die Portanerin, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war und das Portemonnaie verschwunden ist.

Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag sind wichtige Ausweiskarten incl. Führerschein entwendet worden.

Bereits am Freitagvormittag gg. 11.00 Uhr ist ein 76jähriger Mann aus Obernkirchen in einem Supermarkt an der Vehlener Straße in Obernkirchen bestohlen worden. Aus der Jackeninnentasche ist dem Senior das Portemonnaie unerkannt entnommen und gestohlen worden. Auch hier hat der Geschädigte den Verlust eines dreistelligen Bargeldbetrages und persönlicher Ausweiskarten zu beklagen.

Vor dem Eingang des Einkaufscenters an der Langen Straße hatte am Samstag gg. 11.10 Uhr eine 87jährige Bückeburgerin ihr Fahrrad mit Fahrradkorb abgestellt. Die Seniorin stellte ihre Einkäufe in den Fahrradkorb und führte ein kurzes Gespräch mit einer Freundin. Während des Gespräches entnahm ein Unbekannter das Portemonnaie aus der Einkaufstasche und verschwand mit einem geringen Bargeldbetrag und den Ausweisen der Geschädigten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell