POL-PDNW: Räuberischer Ladendiebstahl

Dirmstein (ots) - Die 43-jährige Geschädigte stellte ihren PKW am 14.12.2023 um ca. 15:30 Uhr auf Höhe der Lokalbahnstraße 16 in 67246 Dirmstein am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie am Samstagmorgen (16.12.2023) um ca. 09:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug losfahren wollte, bemerkte sie einen Streifschaden am vorderen linken Radkasten/Kotflügel. Der Schaden beläuft sich ...

mehr