Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (26.02.2024) ist es in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 14.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Elisabeth-Selbert-Weg gekommen.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Wohnung ein, durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten einige Schmuckgegenstände.

Der entstandene Sachschaden und der Wert des erlangten Schmuckes dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen zusammen bei ca. 3000,- Euro liegen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und fragt, wer gegebenenfalls im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht hat. Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell