Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Appenweier, A5 (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat sich auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Audi ins Schleudern und kam letztlich neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Mercedes geriet ebenfalls ins Schleudern, blieb jedoch an der Mittelleitplanke stehen. Der 53 Jahre alte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. In der Folge wurden beide leicht verletzten Fahrer und der ebenfalls leicht verletzte Beifahrer des Audis vor Ort und später in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die BAB 5 für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Verkehrspolizei stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Audi-Fahrer fest. Er musste deshalb eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. /BDG

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell