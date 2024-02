POL-OG: Gaggenau-Freiolsheim - Sachbeschädigungen

Offenburg (ots) - Eine Anwohnerin in der Grabenallee alarmierte in der Nacht zu Freitag gegen 3:30 Uhr Polizei und Feuerwehr aufgrund eines akustischen Warnsignal eines Rauchmelders in einer Nachbarwohnung. Die mit 18 Mann ausrückenden Wehrkräfte konnten durch das Fenster eine leichte Rauchentwicklung in der Küche ausmachen und öffneten die Wohnungstür. Schon nach kurzer Zeit war die Situation unter Kontrolle ...

mehr