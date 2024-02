POL-OG: Offenburg - Rauchmelder alarmiert Nachbarin

Gernsbach (ots) - Der am Donnerstagmorgen auf der L564 verunfallte Lkw kam aus bislang ungeklärten Gründen auf den rechtsseitig befindlichen Grünstreifen, geriet in Seitenlage und kam an einem abschüssigen Hang zum Liegen. Der 37-jährige Fahrer des Lkw wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW sowie an einer ...

mehr