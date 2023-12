Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-Jährige leistet Widerstand und beleidigt Polizisten-#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am späten Samstagabend (02.12.2023) sind Sanitäter des Rettungsdienstes und Polizisten von einer Randaliererin in Siegen-Weidenau angegriffen worden. Gegen 22:30 Uhr wurden die Polizeibeamten zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung in die Edith-Langner-Straße gerufen.

Zuvor hatte dort eine 19-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, welche sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Rettungskräfte angegriffen.

Die eingesetzten Polizisten versuchten, die junge Frau zu fixieren. Dabei leistete sie enormen Widerstand und beleidigte die Ordnungshüter. Sie trat und schlug mehrfach nach den Beamten. Schließlich gelang es den Polizisten, der Randaliererin Handschellen anzulegen. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Die 19-Jährige wurde zwangseingewiesen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell