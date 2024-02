Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L564 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Der am Donnerstagmorgen auf der L564 verunfallte Lkw kam aus bislang ungeklärten Gründen auf den rechtsseitig befindlichen Grünstreifen, geriet in Seitenlage und kam an einem abschüssigen Hang zum Liegen. Der 37-jährige Fahrer des Lkw wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW sowie an einer Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Unfall sind etwa 400 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen. Aus diesem Grund bleibt die L564 bis einschließlich Montag, den 26.02.2024, tagsüber vollgesperrt. Nachts ist L564 mit verengter Fahrbahn beschränkt befahrbar. /ha

POL-OG: Gernsbach, L564 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Gernsbach Derzeit ist die L564 zwischen Gernsbach und Loffenau voll gesperrt. Aus bislang unbekannter Ursache ist am heutigen Morgen gegen 9:15 Uhr ein Lastwagenfahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit der Leitplanke und kam schließlich seitlich zum Liegen. Der Fahrer des Lkw wurde dabei leicht verletzt. Über die Dauer der Sperrung können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden./ha

