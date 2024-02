POL-OG: Willstätt, Sand - Versuchter Überfall auf Tankstelle, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Gegen 15:30 Uhr brach in einer Wohnung in einem Seniorenheim in der Geroldsauer Straße in Baden-Baden ein Feuer aus. Die etwa 50 Bewohner wurden von den Einsatzkräften evakuiert und vorübergehend in einem naheliegenden Wohnheim untergebracht. Nach momentanen Erkenntnissen wurden drei Heimbewohner durch das Einatmen des Rauches leicht verletzt. ...

