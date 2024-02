Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Rastatt (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Rastatt fiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr ein E-Scooter auf, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die eingesetzten Ordnungshüter den bislang unbekannten Fahrer in der Murgstraße kontrollieren wollten, trat dieser die Flucht an. Den E-Scooter und sein Schuhwerk ließ er dabei zurück. Die Gegenstände wurden auf das Polizeirevier verbracht. Die Ermittlungen dauern an. /ls

