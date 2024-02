Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt - Langes Vorstrafenregister und offener Haftbefehl

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 20. Februar 2024, 09:00 Uhr

Bei dem Versuch in eine Wohnung einzubrechen, konnten gestern zwei mutmaßliche Einbrecher in Düsseltal von der Polizei gestellt werden. Beide Tatverdächtige werden heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Polizei konnte gestern zwei Einbrecher noch im Treppenhaus festnehmen, nachdem die beiden versucht hatten, in einem Mehrfamilienhaus an der Sybelstraße eine Wohnungstür aufzubrechen.

Zuvor waren einem Hausbewohner verdächtige Geräusche im Treppenhaus aufgefallen. Als er nachschaute, konnte er eine männliche und eine weibliche Person im Treppenhaus ausmachen, die sich augenscheinlich Zutritt zu einer Wohnung verschaffen wollten. Sofort wählte der Bewohner den Notruf und verständigte die Polizei. Wenige Minuten später konnten die herbeigerufenen Einsatzkräfte die beiden Personen im Treppenhaus stellen. Sowohl die 29-Jährige als auch der 34 Jahre alte Tatverdächtige, die beide aus Serbien stammen, ließen sich widerstandlos festnehmen. Im Treppenhaus fanden die Beamten auch einen Rucksack mit diversen Einbruchswerkzeugen.

Beide Tatverdächtige verfügen über keine Meldeadresse in Deutschland und sind in den letzten Jahren bereits mehrfach wegen diverser Einbruchsdelikte in Erscheinung getreten. Darüber hinaus wurde der 34-Jährige per Haftbefehl gesucht. Beide sollen noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

