Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Diebstahl aus Tasche - Erfolgreiche Observation - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Diebstahl aus Tasche - Erfolgreiche Observation - Festnahme - Haftrichter

Tatzeit: Montag, 19. Februar 2024, 15:30 Uhr

Ein polizeibekannter 28-jähriger Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Polizeikräfte der Bundespolizei und des zivilen Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte hatten gestern Nachmittag den Verdächtigen observiert. Kurze Zeit später wurde er nach einem Diebstahl aus einer Handtasche festgenommen. Bei dem Marokkaner wurde außerdem ein gestohlenes Handy aus Dortmund (Autoaufbruch) aufgefunden.

Hier der Sachverhalt von Anfang an:

Zivilkräfte der Bundespolizei sahen zunächst den Verdächtigen rund um den Hauptbahnhof, wie er immer wieder in geparkte Autos schaute. Schnell war die Verstärkung des zivilen Einsatztrupps der Inspektion Mitte zur Stelle. Schließlich wurde beobachtet, wie sich der Verdächtige an der Handtasche einer Frau in einem Café an der Oststraße zu schaffen machte. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche unbedacht über eine Stuhllehne gehängt. Der Mann entfernte sich auf die Straße, leerte die entwendete Geldbörse und steckte sich mehr als 100 Euro "in die eigene Tasche". In diesem Moment schlugen die Fahnder zu und nahmen den 28-Jährigen fest. Die Geschädigte hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Sie erhielt ihre Barschaften bis auf einige wenige fehlende Münzen hocherfreut zurück.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell