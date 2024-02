Düsseldorf (ots) - In den letzten Wochen sind vermehrt Fälle einer Betrugsform bei Wohnungsvermietungen in der Landeshauptstadt aufgetreten. Die Polizei informiert und warnt vor der Masche. Die unbekannten Täter mieten Wohnungen an und bieten sie anschließend per E-Mail Wohnungssuchenden in Form eines Exposés ...

mehr