POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt am Sonntag

Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt am Sonntag - Geplanter Fahrzeugkorso war mit rund 100 Fahrzeugen unterwegs - Verkehrsbeeinträchtigungen

Nach der Mahnwache mit etwa 30 Teilnehmern in der vergangenen Nacht setzte sich der verbliebene Fahrzeugkorso mit knapp 100 Fahrzeugen (Traktoren, Pkw und Lkw) gegen 12.10 Uhr von der Messe im Norden über die vorgesehene Route in Richtung Innenstadt in Bewegung.

Die Polizei sorgte wiederum mit flexiblen Verkehrsmaßnahmen dafür, die Verkehrsbeeinträchtigungen auf das Mindestmaß zu reduzieren. So blieben die ganz großen Verkehrsstörungen wiederum aus.

Das letzte Fahrzeug des Konvois erreichte den Ausgangspunkt an der Messe gegen 13:40 Uhr. Danach wurde die Versammlung für beendet erklärt und die Demonstrationsteilnehmer verließen den Versammlungsort.

