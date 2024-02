Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Mönchengladbach - A 52 Richtung Düsseldorf - Unfall mit drei Verletzten

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 17. Februar 2024, 14:30 Uhr

Ein 26-jähriger Mann aus Belgien befuhr mit seinem Jeep Cherokee den linken Fahrstreifen der A 52 in Richtung Düsseldorf. Kurz vor der Ausfahrt der Anschlussstelle MG-Hardt lenkte er den Pkw plötzlich nach rechts in die Ausfahrt. Eingangs der Rechtskurve in der Ausfahrt bewegte sich der Pkw dann zunächst geradeaus in das Sichtdreieck der Anschlussstelle und kollidierte dann dort frontal mit einem einen Baum. In dem Pkw befanden sich drei Insassen. Der Fahrzeugführer sowie der 23-jährige Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Der 16-jährige Beifahrer hinten links im Fahrzeug wurde leicht verletzt. Alle drei Insassen waren angeschnallt. Sie wurden zur Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser nach Mönchengladbach gebracht.

Die Ausfahrt wurde kurzzeitig gesperrt. Der Jeep wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Verkehrsstörungen auf der Autobahn blieben aus.

