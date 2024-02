Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - Korso mit rund 500 Fahrzeugen von der Messe durch den Düsseldorfer Norden und die Innenstadt - Verkehrsbeeinträchtigungen

Samstag, 17. Februar 2024

Mit rund 500 Fahrzeugen blieb am Samstag der Fahrzeugkorso deutlich unter der ursprünglich angezeigten Teilnehmerzahl. (Siehe hierzu unsere Pressemeldungen der vergangenen Tage). Die Polizei sperrte sehr flexibel die Aufzugstrecke und beschränkte so die erwarteten Verkehrsbeeinträchtigungen für Unbeteiligte auf das unvermeidbare Mindestmaß. Der Fahrzeugkorso verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Gegen 16:15 Uhr begann die Versammlung auf dem Messeparkplatz zunächst in Form einer kurzen Auftaktkundgebung. Mit einer einstündigen Verspätung aufgrund von Nachzüglern machten sich gegen 17:00 Uhr rund 500 Fahrzeuge auf die im Vorfeld kooperierte Strecke.

Unter anderem durch den Einsatz einer Vielzahl an Motorradpolizisten blieben die erwarteten großen Verkehrsbehinderungen aus. Um 18:30 Uhr erreichten die Spitzenfahrzeuge wieder den Messeparkplatz. Die letzten Teilnehmer des Autokorsos kamen um 19:05 Uhr wieder am Ausgangspunkt P1 Messe an. Hier verbleiben nach einer Abschlusskundgebung einige der Teilnehmer für eine Mahnwache bis zum folgenden Tag.

Derzeit ist ein zweiter Aufzug mit derselben Streckenführung für Sonntagvormittag ab 11:00 Uhr geplant. Die Teilnehmerzahl hierfür steht noch nicht fest.

