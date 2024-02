POL-D: Verkehrsinformation - Demonstrationsgeschehen in Düsseldorf und auf den Einfallstraßen und der Peripherie - Verkehrsstörungen erwartet - Hinweis auf den Verkehrsfunk

Polizei Düsseldorf

Verkehrsinformation - Demonstrationsgeschehen in Düsseldorf und auf den Einfallstraßen und der Peripherie - Verkehrsstörungen erwartet - Hinweis auf den Verkehrsfunk

Für Samstag, den 17. Februar ab 15:00 Uhr bis zum Sonntag, 18. Februar 2024,15:00 Uhr wurde in Düsseldorf eine Versammlung in Form einer 24-stündigen Kundgebung mit jeweils einem geplantem Fahrzeugkorso am Samstag und am Sonntag mit bis zu 1.700 Fahrzeugen (Traktoren, Lkw und Pkw) angezeigt.

Als Örtlichkeit für die Versammlung in Form einer Mahnwache wurden die Messeparkplätze kooperiert.

Die Aufzugsrouten für die jeweiligen Fahrzeugkorsos stehen noch nicht genau fest. Sie sollen möglicherweise auch durch das Düsseldorfer Stadtgebiet führen. Deshalb ist nicht nur auf den Anfahrtswegen sondern auch in der Stadt mit entsprechenden Verkehrsstörungen ist zu rechnen.

Die Düsseldorfer Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger den Verkehrswarnfunk und soziale Medien zu verfolgen.

Es wird dringend geraten, die zu erwarteten Beeinträchtigungen bei der persönlichen Planung zu berücksichtigen.

