LPI-NDH: Diebstahl von Elektronik

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 07.06.2023 / 21:00 Uhr - 08.06.2023 / 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei Gärten in der Gartenanlage "An der Ohne" in Leinefelde. Die Täter brachen die Gartenlauben auf und entwendeten Akkus für elektrische Geräte im Wert von 400,-EUR. Es entstand zusätzlich noch Sachschaden in Höhe von ca. 300,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

