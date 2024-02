Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Düsseltal - 91-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug - Straßenbahnhaltestelle und Ampelmast zerstört - Lebensgefahr

Düsseldorf (ots)

Samstag, 17. Februar 2024, 16:10 Uhr

Lebensgefährlich verletzt wurde Samstagnachmittag ein 91-jähriger Mann, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Anschließend fuhr er in eine Straßenbahnhaltestelle und kollidierte mit einem Ampelmast sowie einem Glasgeländer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 91-jährige Mann aus Ratingen mit seinem VW auf der Brehmstraße in Richtung Heinrichstraße unterwegs. In Höhe des Eisstadions verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mehrere Zeugen berichteten, dass er dem Straßenverlauf nicht mehr folgen konnte und in die Straßenbahnhaltestelle fuhr. Dort kollidierte er mit dem Ampelmast und anschließend mit dem Glasgeländer. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ob ein technischer Defekt des Fahrzeugs oder ein medizinischer Notfall vorliegen ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

