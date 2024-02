Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Pempelfort - Fußgänger von Pkw erfasst - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

19. Februar 2024, 16:25 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein 76-jähriger Mann, als er beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 76-jähriger Mann zu Fuß auf der Duisburger Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Kapellstraße beabsichtige er die Straße zu überqueren. Dabei erfasste ihn der Renault eines 56-jährigen Mannes aus Düsseldorf, der die Kapellstraße entlanggefahren, nach links in die Duisburger Straße eingebogen war und den Fußgänger offenbar zu spät bemerkt hatte. Der 76-jährige Mann wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

