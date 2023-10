Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Donnerstag, den 12.10.2023, gegen 15:30 Uhr, kam es in Höhe des alten Finanzamtes im Kreuzerweg 31 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein schwarzer VW Tiguan kam aus Richtung Kalvarienbergstraße in Richtung Bahnhofsstraße, als ihm ein unbekannter schwarzer SUV im Kreuzerweg entgegenkam. Dieses sei dem VW Tiguan soweit auf eigener Fahrbahn entgegengekommen, dass es zu einem Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel kam. Der / die Unfallverursacher/in entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell