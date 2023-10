Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Anhänger gestohlen (aktualisiert mit Bild)

Bild-Infos

Alf (ots)

Am Montag, 09.10.2023, wurde in Alf, vermutlich zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr, durch bislang unbekannte Täter ein Anhänger gestohlen. Der zweiachsige Anhänger mit Kastenaufbau und Firmenanschrift des Geschädigten war auf einem Stellplatz an der B53 in Fahrtrichtung Bullayer Brücke abgestellt und mit einem Anhängerschloss gesichert.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Zell zu melden unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell