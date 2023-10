Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 10.10.2023

Daun (ots)

Einbrecher unterwegs

Am gestrigen Montag wurde die Polizei Daun zu diversen Tatorten im Stadtgebiet bzw. Ortsteilen gerufen. Es kam insgesamt zu drei vollendeten Einbruchdiebstählen. Im Hirsch und Saupark, im Bereich der Sommerrodelbahn, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen dort diverse Automaten auf. Es wurde Bargeld entwendet. Eine Pizzeria in der Leopoldstraße war ebenfalls Ziel ungebetener Gäste. Hier öffneten unbekannte Personen mittels Werkzeug Türen und verschlossene Gegenstände. Im Anschlss entnahmen die Täter dort deponiertes Bargeld. Einen weiteren Einbruch meldeten Verantwortliche des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Hier kam es zu einem Bargelddiebstahl, nachdem die Türen des Lehrerzimmers sowie des Sekretariats gewaltsam geöffnet wurden. In allen Fällen sucht die Polizei Daun nach Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, Tel.: 06592-96260

Gerolstein- Versuchter Einbruch in Altenheim

Am Montagmorgen wurde die Polizei in Gerolstein zu einem versuchten Einbruch in den Eichenweg gerufen. Unbekannte Täter versuchten dort eine Nebeneingangstür des Altenheims zu manipulieren. Es wurde ein Werkzeug benutzt. Das Vorhaben, sich dort Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen, scheiterte an der Qualität der Tür. Trotz mehrfachem Versuch mussten der oder die Täter letztlich erfolglos von Dannen ziehen. Sie hinterließen jedoch einen hohen Sachschaden. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.

Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein 61 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Bergheim am gestrigen Montag Vormittag dem Krankenhaus Daun zugeführt. Der Mann war mit seiner schweren Maschine auf der L 95 im Bereich Mannebach unterwegs. In einer Linkskurve verlor er scheinbar plötzlich die Gewalt über sein Krad und stürzte um.

Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Beamte der Bereitschaftspolizei führten am gestrigen Montag Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Gerolstein durch. In eine Kontrollstelle, die in der Sarresdorfer Straße aufgebaut war, steuerte ein 21-Jähriger aus der VG Gerolstein hinein. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Kräfte fest, dass der Autofahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein anschließender Test untermauerte die Annahme. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Auto kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Wittlich befuhr am vergangenen Montag, kurz nach 15.00 Uhr, die B 257 von Daun in Richtung Bitburg. Zwischen Pützborn und Oberstadtfeld kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr mehrere Meter ein angrenzendes Feld und blieb dort letztlich stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Sie selbst klagte über Schmerzen am Fuß.

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Einen weiteren Unfall mit leicht verletzter Person musste die Polizei am gestrigen Nachmittag auf der B 257, von Daun in Richtung Darscheid, aufnehmen. Hier war gegen 15.25 Uhr ein 31 Jähriger aus der VG Daun mit seinem PKW nach rechts von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto und kam in einer Böschung zum Stillstand. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Daun verbracht. Am PKW entstand Totalschaden.

