Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kind von Auto erfasst

Kehl (ots)

Am Samstag kam es kurz vor 15 Uhr in Kehl zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Kind schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 83-jährige Fahrer eines BMW die Hauptstraße in Richtung Daimlerstaße. Bei der Einmündung zur Daimlerstraße standen zwei 12-jährige Mädchen auf dem Gehweg. Als sich der Pkw näherte, rannte eines der Mädchen unvermittelt über die Straße und wurde von dem Auto erfasst. Das Kind stürzte zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Auch sein Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß nicht beschädigt. Die Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg übernommen.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell