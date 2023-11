Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Linienbus kommt von Fahrbahn ab

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 30.11.2023 ereignete sich gegen 17:15 Uhr auf der L 141 zwischen Wittlich und Salmtal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus von der Fahrbahn abkam. Der Linienbus befuhr die L 141 von Salmtal kommend in Fahrtrichtung Wittlich als er den Fahrbahnteiler in Höhe der AS Wittlich-West mit dem linken Vorderreifen touchierte, wodurch er einen Versatz bekam. Hierdurch kam der Linienbus nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Zur Rettung der Insassen musste die Feuerwehr ein Fenster einschlagen. Zwei der insgesamt sechs Insassen wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Behinderungen. Anlässlich der Bergung des Linienbusses musste die L 141 für ca. eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Wittlich, Wengerohr und Salmtal, sowie sechs RTW-Besatzungen, ein NEF, ein Bergungsunternehmen, die Straßenmeisterei Wittlich und die Polizeiinspektion Wittlich.

