POL-PDWIL: Pressemitteilung zu polizeilichen Sperrungen im Bereich der Airbase Spangdahlem

Niederprüm (ots) - Am 30.11.2023 ereignete sich gegen ca. 10:00 Uhr in der Ortslage Niederprüm in der St.-Vither-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine PKW-Fahrerin beabsichtigte, von einem Parkplatz in die St.-Vither-Straße einzufahren. Hierbei übersah sie die auf dem Gehweg befindliche Fußgängerin und erfasste sie mit dem Fahrzeug. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht ...

mehr