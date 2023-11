Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 29.11.2023 führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein erneut sowohl mobile, als auch stationäre Kontrollen durch.

Gegen 10:51 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der einen 41-jährigen Mann aus der VG Zell, welcher mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Straße "Unter den Dolomiten" in Gerolstein unterwegs war. Der 41-Jährige war den Beamt*innen bereits aus einem früheren Verfahren vom 24.11.2023 bekannt. Am 24.11.2023 gegen 16:10 Uhr kontrollierten die Polizeibeamt*innen den 41-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Zell, als er seinen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr im Kasselburger Weg in Gerolstein führte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch bei dieser Fahrt am 29.11.2023 verfügte der 41-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Zeitraum 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr hatten die Beamt*innen eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Maarstraße in Daun eingerichtet. Hier wurden eine Vielzahl von Fahrzeugführer*innen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden hier keinerlei Verstöße festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell