Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kfz-Kennzeichen gestohlen - Einbruch in Lagerhalle

Fulda (ots)

Kfz-Kennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Montagnachmittag (20.11.), zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr, in der Maria-Ward-Straße das vordere amtliche Kennzeichen FD-XG 376 von einem weißen VW Golf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lagerhalle

Großenlüder. In der Hauptstraße brachen Unbekannte am Montagabend (21.11.), gegen 21.15 Uhr, in eine Lagerhalle ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

