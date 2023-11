POL-OH: Pkw geriet in den Gegenverkehr und flüchtete - Zeugen gesucht

Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfall Eichenzell. Bei einem Unfall am Sonntag (19.11.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 12:15 Uhr in Eichenzell die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte an der Abfahrt Löschenrod nach links auf die L 3430 in Richtung Eichenzell abbiegen. ...

