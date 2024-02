LPI-G: Junger Fahrer mit Drogen am Steuer

Greiz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 22:15 Uhr wurden Beamte der Polizei Greiz zum Einsatz am Greizer Kaufland-Markt gerufen, um hier eine Schlägerei zwischen mehreren betrunkenen Personen zu schlichten. Während die Polizisten alle Hände voll zu tun hatten, die Auseinandersetzung zu beenden und aufzuklären, vergriff sich eine 38-jährige Greizerin am Funkstreifenwagen. Die Frau stahl eine Uniformjacke aus dem Fahrzeug und rannte davon. Die ...

mehr